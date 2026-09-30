Tres buques atacados en el estrecho de Ormuz

Tres buques fueron atacados el martes en el estrecho de Ormuz, informó este miércoles la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Un petrolero, un metanero y un buque cisterna fueron alcanzados por "proyectiles de origen desconocido", indicó la agencia, sin ofrecer más detalles.

El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, se ha convertido en el epicentro del conflicto bélico que Estados Unidos e Israel desencadenaron a fines de febrero con ataques contra Irán.

Desde entonces, la república islámica reivindica su control sobre la zona y ha paralizado en gran medida el tráfico marítimo, mientras que Estados Unidos ha impuesto en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.