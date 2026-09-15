Trump nomina a su nuevo embajador de EEUU en Arabia Saudita

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al congresista republicano Wesley Hunt, veterano del ejército, como su nuevo embajador en Arabia Saudita.

El puesto quedó vacante en medio de la guerra con Irán.

La nominación de Hunt fue enviada el lunes al Senado, que debe votar su confirmación.

"Habiendo prestado servicio en la región, tanto en combate como oficial del Ejército y durante dos años como enlace diplomático en el Reino, comprendo la importancia estratégica de la asociación entre Estados Unidos y Arabia Saudita y la profunda responsabilidad de este cargo", dijo Hunt en una publicación en X.

La postulación llega en un momento sensible para Arabia Saudita, aliado clave de Estados Unidos, después de los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. Estos abrieron un nuevo frente en el conflicto en Medio Oriente.

El grupo, que combate al gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita y reconocido internacionalmente, tomó la semana pasada el control de la costa del mar Rojo en Yemen y del estrecho de Bab el Mandeb.

También ha atacado instalaciones petroleras en Arabia Saudita, el principal exportador mundial de crudo.