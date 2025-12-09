Ucrania debería celebrar elecciones, dice Trump

Ucrania debería celebrar elecciones, afirmó Donald Trump en una entrevista publicada el martes, en la que cuestionó si el país es realmente democrático y reiteró sus duras críticas al presidente Volodimir Zelenski.

En declaraciones a Politico, el presidente estadounidense acusó a Kiev de "utilizar la guerra" para evitar las elecciones, que se han pospuesto bajo la imposición de la ley marcial desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

"Creo que es un momento importante para celebrar elecciones. Están utilizando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción", dijo Trump.

"Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", agregó.

Sin la ley marcial, las elecciones presidenciales ucranianas se habrían celebrado en marzo de 2024.

Trump reiteró las críticas que hizo el domingo a Zelenski, cuando le reprochó al presidente ucraniano no haber leído el plan estadounidense para poner fin a la guerra.

Las jornadas de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, incluido Zelenski, concluyeron el sábado sin avances aparentes. Sin embargo, Zelenski se comprometió a continuar las conversaciones para alcanzar una "paz real".

"Quizás lo haya leído durante la noche. Sería bueno que lo leyera. Ya saben, mucha gente está muriendo", dijo Trump.

El presidente estadounidense afirmó que Moscú tiene la "ventaja" en el conflicto por ser "mucho más grande".

Al ser consultado sobre si creía que Ucrania había perdido la guerra, Trump respondió: "Bueno, perdieron territorio mucho antes de que yo llegara". Y añadió que sus pérdidas han continuado en los últimos 10 meses, que coinciden con lo que va de su segundo mandato.

Según Trump, "parte del problema" es que Zelenski y su homólogo ruso, Vladimir Putin, "realmente se odian" y que, por lo tanto, "les resulta muy difícil intentar llegar a un acuerdo".

Trump también criticó el papel de Europa en el intento de poner fin a la guerra. "Hablan, pero no producen. Y la guerra sigue y sigue", señaló.