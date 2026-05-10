Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

- Trump dice que respuesta de Irán es "totalmente inaceptable" -

El presidente Donald Trump rechazó el domingo la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos. "No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE", escribió en su red Truth Social.

- Dos paramédicos mueren en bombardeos sobre Líbano -

Un comunicado del ministerio de Salud libanés indicó que Israel "atacó directamente, con dos bombardeos, dos sitios del Comité de Salud", afiliado a Hezbolá, matando a un paramédico e hiriendo a otros tres en Qalaway. En Tibnin, murió otro paramédico y otros dos resultaron heridos.

- Reunión de ministros de defensa sobre misión para el estrecho de Ormuz -

Los ministros de Defensa británico y francés copresidirán el martes una reunión con sus homólogos de países dispuestos a contribuir a una misión para asegurar el estrecho de Ormuz, anunció Londres el domingo.

Teherán advirtió de una "respuesta decisiva e inmediata" del ejército en caso de despliegue francés y británico en el estrecho de Ormuz, tras el anuncio de París y Londres del envío de buques militares a la región.

- Francia dice que nunca consideró despliegue en estrecho de Ormuz -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que su país nunca "consideró" un despliegue naval de tipo militar en el estrecho de Ormuz y precisó que su plan era una misión de seguridad "concertada con Irán".

- Trump presionará a Xi por Irán, dice funcionario de EEUU -

El presidente Donald Trump presionará a su par chino, Xi Jinping, sobre Irán, cuando visite Pekín la próxima semana, dijo un alto funcionario estadounidense.

"Esperaría que el presidente ejerza presión", declaró el funcionario en una llamada con periodistas, bajo condición de anonimato, y añadió que Trump ya ha presionado al dirigente chino en conversaciones anteriores.

- Modi ista a la India a reducir consumo de carburantes -

El primer ministro indio, Narendra Modi, instó a los indios a reducir su consumo de gasolina y diésel debido a las perturbaciones en el suministro provocadas por la guerra en Oriente Medio.

- Trump dice que EEUU necesitaría dos semanas para atacar objetivos restantes en Irán -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida este domingo que solo necesitaría dos semanas para atacar "cada uno de los objetivos" restantes en Irán, y añadió que la república islámica ya está derrotada "militarmente".

En estas declaraciones a la periodista independiente Sharyl Attkisson — grabadas la semana pasada— el mandatario también calificó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como un "tigre de papel" y acusó a los aliados de Washington de no haberle prestado asistencia en la campaña contra Teherán.

"No estuvieron allí para ayudar", afirmó.

- Netanyahu dice que la guerra "no terminó" y que uranio debe ser retirado de Irán -

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó en una entrevista que el uranio enriquecido de Irán debe ser "retirado" antes de que se pueda considerar terminada la guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"No ha terminado, porque aún queda material nuclear - uranio enriquecido - que tiene que ser retirado de Irán", dijo Netanyahu en un fragmento de una entrevista que se emitirá el domingo en el programa "60 Minutes" de la cadena CBS.

- Irán envió respuesta a propuesta de EEUU vía Pakistán -

Irán envió su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio a través de Pakistán, informó la agencia estatal iraní.

"La República Islámica de Irán envió hoy, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra", reportó la agencia oficial de noticias IRNA.

- Legislador iraní advierte a EEUU contra ataques a barcos -

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del Golfo y declaró que la moderación de Irán ha llegado a su fin.

"Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses", afirmó Ebrahim Rezaei en una publicación en X.

- Ataque con dron en Kuwait e impacto de proyectil en un barco -

Kuwait informó de un ataque con drones en su territorio, pese al frágil alto al fuego vigente desde el 8 de abril en el conflicto de Oriente Medio, y un proyectil de origen desconocido impactó contra un barco frente a la costa de Catar y causó un pequeño incendio que fue controlado sin que se registraran víctimas, informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

- Irán advierte a aliados de EEUU que tendrán dificultades para cruzar Ormuz -

El ejército iraní advirtió que los países que apliquen las sanciones estadounidenses contra la república islámica tendrán dificultades para cruzar el estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

El gobierno estadounidense anunció el 1 de mayo nuevas sanciones contra los intereses iraníes y advirtió de represalias a los buques que paguen a las autoridades de Teherán para atravesar este estrecho.

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