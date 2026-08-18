Un estudiante muere en un tiroteo transmitido en vivo en un colegio de Filipinas

Un estudiante transmitió en vivo el martes el momento en que mató a tiros a otro alumno, antes de quitarse la vida en un colegio católico del sur de Filipinas, informaron las autoridades.

Se trata del segundo incidente armado en los últimos meses en un centro educativo del país del sudeste asiático, y ocurrió en el Ateneo de Zamboanga, una institución católica privada en el oeste de la isla sureña de Mindanao.

"Lo que sabemos hasta ahora es que (el atacante) fue al aula de la víctima. Diparó a la víctima y, después de eso, subió al quinto piso y se disparó a sí mismo", dijo a la AFP la portavoz de la policía regional, Shella Chang.

Por su parte, el secretario del Interior, Victor Remulla, confirmó que el alumno de noveno año transmitió el tiroteo en vivo por una red social. La cuenta del atacante en Facebook fue desactivada.

En el video, que circula en medios locales, se observa el cañón del arma avanzando por un pasillo, al estilo de los videojuegos. También aparece cuando ingresa a un aula y comienza a disparar.

Igualmente, se observan niños en uniforme escolar gritando y corriendo a las puertas de salida.

No quedó claro cuántas personas resultaron heridas.

La escuela confirmó que había dos personas muertas en el incidente, y el presidente del Ateneo de Zaboango, padre Guillrey Andal, dijo que la institución está "profundamente entristecida" por el hecho y que coopera con la investigación.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, la policía intenta conocer "el motivo detrás del tiroteo, determinar la propiedad y origen del arma empleada, y averiguar cómo fue introducida al campo escolar".

Aún no ha revelado la edad de la víctima y el atacante.

"Un estudiante logró ingresar cargando un arma de fuego de alto calibre y una pistola calibre .45", indicó a una radio local el alcalde de Zamboanga, Khymer Olaso.

"En el video vemos que primero disparó a un profesor que estaba sentado en una mesa", contó Olaso.

"Parece que falló, entonces pasó a otra aula (...) donde disparó a un estudiante, que cayó", agregó.

Los tiroteos escolares son raros en Filipinas, un país de mayoría católica.

En junio, tres adolescentes murieron y 20 resultaron heridos en otro tiroteo en el centro del país de mayoría católica.