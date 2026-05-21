Un exespía cubano da su versión sobre el derribo de avionetas por el que EEUU imputa a Castro

La reciente imputación en Estados Unidos del expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 ha reavivado uno de los episodios más tensos en la historia reciente entre ambos países.

El 24 de febrero de ese año, cazas MiG cubanos derribaron dos aeronaves civiles causando la muerte de cuatro personas. Un tercer avión, donde viajaba José Basulto, el jefe de la organización fundada por exiliados cubanos anticasatristas, logró escapar.

Washington sostiene que el ataque se produjo sobre aguas internacionales, mientras La Habana afirma que actuó en legítima defensa en sus aguas territoriales.

Treinta años después, la justicia estadounidense acusa a Castro —entonces ministro de Defensa— de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en medio de una fuerte presión de la administración de Donald Trump sobre Cuba.

René González, piloto y exagente de inteligencia cubano infiltrado en Estados Unidos entre 1991 y 1998, participó en la fundación de Hermanos al Rescate y da a la AFP su versión de los hechos.

- Un grupo "humanitario" -

En una entrevista en su casa en La Habana, González cuenta que la organización era conocida por sus misiones de búsqueda de balseros cubanos que intentaban llegar a Florida en embarcaciones precarias.

Sin embargo, sostiene que tras esa imagen humanitaria había otros objetivos.

"Detrás de un concepto humanitario de salvar vidas se esconde toda una serie de esquemas que no son públicos", dijo en referencia a supuestos planes violentos de la organización en Cuba.

El exespía afirma que esta radicalización comenzó a desarrollarse a mediados de los 1990.

"Fueron escalando (...) bajo la percepción de que a esto (el gobierno comunista) ya le quedaban días", explica, en referencia a la dura crisis económica que atravesaba Cuba por la caída de la Unión Soviética.

El exagente matiza, no obstante, que no todos los integrantes compartían esas intenciones.

"Dentro de los que cayeron hay dos muchachos que a mí me duele: Carlos Costa y Mario de la Peña, que lo que querían era hacer horas de vuelo y salvar balseros" y "no tenían nada que ver con el resto de los otros planes", afirmó.

También recordó una incursión aérea sobre La Habana en 1994 en la que participó con la organización: "Volamos a unas tres millas del malecón, lanzando bengalas, bombas de humo (...) fue una violación flagrante (del espacio aéreo cubano) muy publicitada" por medios estadounidenses.

- El día del derribo -

Sobre el 24 de febrero de 1996, González recuerda el momento en que conoció la noticia. Estaba en la cocina de su casa en Miami: "Para mí fue un shock".

Como espía cubano en Florida "fueron días difíciles de estar constantemente en alerta, transmitiendo información, recibiendo orientaciones (desde La Habana) sobre cómo manejar el tema", cuenta González, detenido en Estados Unidos en 1998 y condenado a 15 años de prisión.

En su opinión, el derribo fue utilizado políticamente por los sectores del exilio más radicales en su postura hacia Cuba.

"Ellos se sentían felices porque realmente lo lograron. Bueno, hicieron que se murieran cuatro personas, pero lograron una ley que nos ha hecho mucho daño", afirma, en referencia a la Helms-Burton, que convirtió en ley federal el embargo contra Cuba.

Esa norma fue adoptada por el gobierno de Bill Clinton (1993-2001) como respuesta al derribo de las aeronaves.

- "No me sorprende" -

González asegura que la acusación contra Raúl Castro, de 94 años, responde a la coyuntura política actual y forma parte de una "estrategia más amplia" de Washington para aumentar la presión sobre Cuba.

"No me sorprende dado el contexto de agresividad que ha generado el gobierno de Trump", afirma.

Para el exagente, la imputación se inscribe en una lógica impulsada por sectores del exilio anticastrista.

"Este indictment (imputación) no es más que (...) la acción de ese sector (exilio anticastrista) para ver si definitivamente empuja al gobierno norteamericano contra Cuba", sostiene.

A su juicio, algunos grupos de ese entorno "sueñan" desde hace décadas con una confrontación directa entre ambos países, lo que "sería una tragedia para Cuba y para los Estados Unidos".

"Yo no quisiera tener que dispararle a un joven norteamericano", afirma González.