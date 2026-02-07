Un exministro francés citado en los archivos de Epstein tacha de infundadas las acusaciones en su contra

El exministro francés Jack Lang dijo el sábado que las acusaciones formuladas en su contra por sus presuntos vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein son "infundadas".

"Las acusaciones formuladas en mi contra son infundadas", afirmó Lang en un comunicado enviado a la AFP, después de que fiscales franceses anunciaran la víspera la apertura de una investigación contra él y su hija, luego de que sus nombres aparecieran en los recientes archivos publicados de Jeffrey Epstein.

Lang es la figura francesa de más alto perfil que aparece en los recientes documentos publicados por la justicia estadounidense sobre el acaudalado financiero estadounidense, que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.

Lang y su hija Caroline serán investigados por "blanqueo de ganancias procedentes de fraude fiscal agravado" debido a sus presuntos vínculos financieros con Epstein.

El exministro de 86 años, quien ocupó varias carteras ministeriales en gobiernos anteriores, dijo que recibió la noticia de la apertura de una investigación "con serenidad e incluso alivio".

"Aportará mucha luz sobre las acusaciones que ponen en duda mi probidad y mi honor", añadió.

Medios franceses detallaron que Lang, quien actualmente dirige el Instituto del Mundo Árabe (IMA) en París, habría solicitado repetidamente fondos o favores a Epstein.

Lang ha negado tener conocimiento de los delitos de Epstein.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo el viernes que había convocado a Lang a una reunión durante el fin de semana.

"Ha sido convocado por el ministerio y será recibido el domingo", dijo Barrot a la AFP.

"Los primeros elementos que emergen de estos archivos son nuevos y extremadamente graves" y requerirán un examen en profundidad, añadió Barrot.

El nombre de su hija también aparece en los archivos de una empresa constituida en el extranjero en copropiedad con Epstein.

Caroline, productora de cine, dimitió el lunes como presidenta del Sindicato de Producción Independiente.

Mientras, su padre se negó el miércoles a renunciar a su cargo en el IMA a pesar de las presiones para dimitir.