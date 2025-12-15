Zelenski y emisarios de EEUU prosiguen las conversaciones en Berlín sobre el fin del conflicto en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y los emisarios de su par estadounidense Donald Trump continúan con las conversaciones este lunes en Berlín para intentar establecer un plan que ponga fin a la guerra con Rusia.

Una delegación ucraniana se reunió durante más de cinco horas el domingo con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner.

Witkoff declaró posteriormente en X que se habían logrado "grandes avances" y que volverían a reunirse "mañana por la mañana".

Rusia espera que Washington le informe sobre los resultados de las conversaciones, afirmó el Kremlin este lunes, tras subrayar que la no adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica (OTAN) era una "piedra angular" de las negociaciones.

La reunión del domingo se celebró bajo estrictas medidas de seguridad en la cancillería de la capital alemana, donde el jefe del gobierno Friedrich Merz tiene previsto cenar el lunes con Zelenski, un grupo de dirigentes europeos y los jefes de la OTAN y la Unión Europea (UE).

Trump busca terminar con el conflicto que empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, pero tanto Kiev como sus aliados europeos tratan de evitar un acuerdo que favorezca a Rusia.

Aún siguen pendientes cuestiones clave como las concesiones territoriales por parte de Ucrania, las garantías de seguridad que pide Kiev, y si Rusia acepta las propuestas hechas por los europeos y los estadounidenses.

- Estados Unidos pide que Ucrania abandone el Donbás -

Antes de su llegada a Alemania, Zelenski afirmó que esperaba que Estados Unidos respaldara la idea de congelar la línea del frente donde está en lugar de que Ucrania ceda toda la región oriental del Donbás, como exige Moscú.

"La opción más justa es que las cosas 'se queden como están'", argumentó frente a los periodistas.

Un alto cargo cercano a las conversaciones dijo sin embargo a AFP que los negociadores estadounidenses siguen exigiendo a Ucrania que abandone la región del Donbás.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "quiere territorios", subrayó esta fuente. "Los estadounidenses dicen que Ucrania 'debe retirarse', lo que Kiev rechaza", añadió. "Es bastante sorprendente que los estadounidenses adopten la postura de los rusos en esta cuestión", continuó.

La Unión Europea, mientras tanto, busca acordar un plan de financiación para Ucrania en los próximos años. Una propuesta que se debatirá el jueves sugiere utilizar los activos rusos congelados.

"Aún no lo conseguimos y cada vez es más difícil, pero estamos trabajando en ello y todavía nos quedan algunos días", declaró el lunes la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas.

En las últimas semanas, Trump incrementó la presión sobre Ucrania desde que presentó en noviembre un plan para poner fin a la guerra. El proyecto, sin embargo, fue criticado por Kiev y sus aliados por basarse en las exigencias de Moscú.

Las autoridades de Kiev afirmaron posteriormente que enviaron una versión revisada a Washington y el domingo, Witkoff dijo que hubo "discusiones a fondo sobre el plan de paz de 20 puntos, programas económicos y más".

"Lo más importante es que el plan sea lo más justo posible, ante todo para Ucrania, porque Rusia inició la guerra", declaró Zelenski el domingo.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, expresó por su parte que cree "poco probable que la contribución tanto de los ucranianos como de los europeos a estos documentos sea constructiva". "Ese es el problema", dijo en un mensaje de video.

El último impulso en los esfuerzos por poner fin a la guerra coincide con nuevos bombardeos rusos en Ucrania, incluido un ataque con drones contra un hospital durante el fin de semana.

