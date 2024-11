No dirigirá el Miss México, dice Rodríguez

César Anel Rodríguez desmintió la información que circula en redes, que ahora dirigirá el Señorita Panamá y el Miss México. Dijo que todo anuncio de esa categoría se hace de manera formal, no por terceros en redes.

Quedamos parados de pestañas con esa frase de “perfecta la triangulación” en la narración de RPC durante el juego de Panamá con Costa Rica. Aunque hicieran un pase por las bandas, salían con eso. De verdad que no se preparan estos señores.

Kafu Banton habló en Jelou! de su carrera y del cambio a la música cristiana después la necesidad de Dios. Contó que a veces la gente solo los ve en tarima animando, pero no saben lo que padecen.

No quiso celebrar el día

“Quiero pasar el resto de mis días con alguien que no me necesite para nada, pero me quiera para todo”, fue lo que escribió la influencer Gaby Garrido, sembrando la sospecha en la fanaticada que dejó al novio.