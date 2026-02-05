Abogados defensores presentan cuatro pruebas testimoniales en nueva jornada del caso Odebrecht

La audiencia ordinaria del caso Odebrecht avanzó este jueves, 5 de febrero, con la evacuación de cuatro pruebas testimoniales solicitadas por distintos abogados de la defensa, en una sesión que se desarrolló entre las 8:30 a.m. y la 1:00 p.m. en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

De acuerdo con el reporte de la dirección de comunicación del Órgano Judicial, durante la jornada declararon tres peritos contables y un testigo. Los especialistas, cada uno responsable de informes elaborados para la defensa de los imputados, abordaron temas vinculados a la vista fiscal y al análisis de movimientos bancarios registrados en cuentas asociadas a los investigados durante el período en cuestión.

Se detalló que el testigo, un financista que formó parte del Comité de Finanzas de un colectivo político, detalló el procedimiento habitual de captación de donaciones destinadas a actividades político-partidistas.

Tanto los peritos como el testigo fueron repreguntados por representantes del Ministerio Público y por la querella, en un intercambio que buscó aclarar los alcances de los informes y testimonios presentados.

La audiencia continuará este viernes 6 de febrero con la reanudación del testimonio del último perito, quien deberá sustentar la ampliación de su informe pericial.