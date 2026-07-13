Accidentes de tránsito dejan siete muertos y 73 heridos en las últimas horas

En las últimas 72 horas, un total de 226 accidentes de tránsito dejaron 73 personas lesionadas y siete víctimas fatales en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Coclé, informaron de la Policía Nacional (PN).

En el marco del Plan Firmeza, durante ese mismo período fueron aprehendidas 513 personas, se realizaron 139 allanamientos y se decomisaron 22 armas de fuego, además de drogas, municiones, dinero en efectivo y vehículos.

En materia de tránsito, las autoridades impusieron 3,363 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito, entre ellas 781 por exceso de velocidad, 163 por luces inadecuadas y 63 por embriaguez comprobada. Además, 298 vehículos fueron removidos con grúa, según el reporte policial.