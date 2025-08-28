Activan Alerta Amber para encontrar a menor de 2 años

El Ministerio Público activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Antonella Pineda Saenz, de 2 años, reportada como desaparecida el 27 de agosto de 2025.

La menor fue vista por última vez después de la escuela de Pedregal, frente a la cancha de este corregimiento, en David, provincia de Chiriquí.

Se desconoce su vestimenta, informaron las autoridades.

Según la descripción física proporcionada, Antonella es delagada, cabello oscuro rizado, piel blanca y ojos marrón. Además, tiene una cicatriz del lado derecho de su oido.