Activan alerta Amber por la desaparición de Jemary Campos y Guillermo Espinoza.

Este sábado, 30 de agosto, el Ministerio Público activó la alerta Amber por la desaparición de dos menores de 14 años, una en la provincia de Chiriquí y otro en Veraguas.

De acuerdo con las autoridades, Jemary L. Campos Martínez fue vista por última vez el 28 de agosto cerca del chino de Nutre Hogar en David, Chiriquí. Mide 1.50 metros, es de contextura delgada, cabello negro rizado, ojos negros y piel blanca. Vestía uniforme del colegio Elisa Chiari, falda azul con camisa celeste.

Destacan que Campos Martínez tiene una marca de una caída en la ceja izquierda y lunar en el cuello (es como una mancha).

Por otro lado, Guillermo A. Espinoza Montero fue visto por última vez a las 5:00 a.m., del viernes 29 de agosto en San Antonio, La Mata, entrando por el Taller Ramos en San Antonio, Atalaya en Veraguas. Mide 1.50 metros, contextura gruesa, cabello negro liso, ojos negros, piel trigueña. Vestía pantalón jeans largo de color gris, suéter negro con letras blancas y zapatillas de color gris.

Entre las señas particulares resaltan que tiene pómulos pronunciados y ojos pequeños.

Del Ministerio Público solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con la ubicación de ambos menores de edad, piden reportar cualquier dato que lleve a encontrarlos al número 104.