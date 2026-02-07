Aduanas extiende hasta abril la aplicación de controles para exportaciones en la Zona Libre de Colón

La Autoridad Nacional de Aduanas anunció la prórroga hasta el 1 de abril de 2026 de la entrada en vigor de las disposiciones relacionadas con la revisión del cumplimiento de regímenes y trámites aduaneros en operaciones de exportación y reexportación, específicamente para la Zona Libre de Colón.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida aplica a aquellos usuarios que aún no han completado los trámites requeridos para la reexportación de mercancías, permitiéndoles contar con un plazo adicional para adecuarse a los nuevos procedimientos establecidos.

No obstante, la entidad reiteró que, al momento del egreso de mercancías del territorio nacional, deberá presentarse la declaración de exportación correspondiente, según aplique.

La Autoridad Nacional de Aduanas exhortó a los usuarios que ya se encuentran cumpliendo con esta disposición a continuar aplicándola, con el objetivo de preservar la eficiencia, el orden y la continuidad de los procesos aduaneros durante este período de adecuación.Según el comunicado, esta extensión busca facilitar la coordinación y organización de las gestiones logísticas entre la institución y los actores de la cadena logística, garantizando una transición ordenada y uniforme, así como la minimización de posibles afectaciones al flujo logístico y comercial.

Para el resto de las zonas francas del país, Aduanas informó que las fechas de implementación de estas disposiciones se definirán en coordinación con sus respectivas administraciones.