AIG refuerza estrategia nacional de ciberseguridad

ML | La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó que ha fortalecido sus capacidades de ciberseguridad luego de los recientes ciberataques registrados en cinco entidades públicas del país.

El administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, reiteró que en los últimos meses se han registrado al menos cinco incidentes cibernéticos que pudieron ser contenidos oportunamente.

Entre las entidades afectadas mencionó a la Caja de Seguro Social, la plataforma Panamá Emprende, el Ministerio de Salud, de Economía y Finanzas y el de Trabajo.

Mientras, el subadministrador de la AIG, Francis Guinar, explicó que la institución mantiene en ejecución una estrategia integral enfocada en la prevención y detección de ataques cibernéticos.