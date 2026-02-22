Nacionales

Al menos 131 aprehensiones realizó la Policía Nacional en las ultimas 24 horas

Cortesía | Uno de los detenidos con la unidad policial.
Redacción Web
22 de febrero de 2026

La Policía Nacional informó que en las últimas 24 horas aprehendió a 131 personas. De ellas, 83 fueron por oficio, 34 por faltas administrativas, 11 en flagrancia y tres por microtráfico.

De acuerdo a una nota de prensa la PN comunicó que se realizaron 17 diligencias de allanamiento y se decomisaron nueve armas de fuego, 105 municiones y B/. 565.00 en efectivo.

En materia de tránsito, la entidad mencionó que se colocaron 890 boletas, de las cuales sobresalen 116 por exceso de velocidad, 38 por luces no adecuadas, 23 por licencias vencidas, 22 por embriaguez comprobada y 17 por hablar por celular. Además, fueron remolcados 57 vehículos en grúas por diversas causas.

