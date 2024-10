Alcaldía de Panamá: Las placas y calcomanías de octubre están disponibles

Las placas y calcomanías vehiculares correspondientes al mes de octubre ya están disponibles en la agencia ubicada en el Parque Francisco Arias Paredes, informó la Alcaldía de Panamá.

De la entidad exhortaron a todos los propietarios a aprovechar los horarios extendidos en las agencias de pago de la Tesorería Municipal para ponerse al día y retirar sus distintivos.

El Centro de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, tiene un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.Los centros de pago en El Hatillo, Crystal Plaza en Juan Díaz, Megamall en La 24 de Diciembre y Princesa de Gales en Ernesto Córdoba Campos atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En El Hatillo, Crystal Plaza y Princesa de Gales también están abiertos los sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Para retirar las placas y calcomanías, se debe haber pagado el impuesto anual de circulación, estar paz y salvo con el Municipio de Panamá y contar con el revisado vigente.

Asimismo, de la entidad manifestaron que los impuestos pueden pagarse presencialmente en todas estas agencias o a través de la banca en línea utilizando el número de contribuyente del propietario.“Si no conoce su número de contribuyente, ingrese al vínculo: https://municipio-pma.tustributos.com/Public/GetContributorNumber, opción ‘Número de Contribuyente’, o contacte al Centro de Llamadas: 202-9464. Se recuerda que, si el propietario del vehículo no puede acudir personalmente, debe autorizar a una persona de confianza mediante una ‘nota simple’ con información personal, datos del vehículo y copia de la cédula del dueño”, puntualizaron.