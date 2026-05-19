Alcaldía de Panamá refuerza acciones de seguridad y monitoreo

La Alcaldía de Panamá garantizó, mediante un comunicado, la continuidad operativa del Sistema de Videovigilancia Municipal (Sivimupa), asegurando la conectividad y el monitoreo de 105 cámaras instaladas en distintos puntos del distrito capital.

Esta red permitirá mantener activo un sistema que comparte señal en tiempo real con los estamentos de seguridad pública y el Ministerio de Seguridad. De este modo, se contribuye al monitoreo urbano, la atención de incidentes y el apoyo a las labores de vigilancia en diferentes corregimientos, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta preventiva en la ciudad.

“Tras una revisión técnica y financiera, el Municipio logró optimizar el modelo de conectividad del sistema, lo que permitió reducir significativamente los costos que anteriormente asumía la institución por el servicio de fibra óptica. Con la nueva estructura implementada por la Alcaldía, ahora se garantizará el servicio para 105 cámaras a un costo aproximado de B/. 217.15 mensuales por cámara, lo que representa una reducción cercana al 27% y amplía, además, la cobertura del sistema”, informaron.

La medida tendrá una vigencia temporal de nueve meses, período durante el cual la Alcaldía trabajará en la estructuración de un proceso de mayor alcance que permita seguir fortaleciendo las capacidades tecnológicas y operativas del sistema.