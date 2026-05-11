Alerta por incremento de temperaturas y radiación UV

Los meses más calurosos del año se encuentran entre abril y mayo, debido al periodo de transición de la temporada seca a la lluviosa y a la acumulación de humedad producto del ingreso de la brisa del Pacífico. Para los meses de mayo a julio de 2026, se pronostica un aumento de 1 a 3 grados Celsius, explicó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Además, durante este periodo, la distancia entre el sol y nuestras latitudes es más corta, lo que provoca altos índices de radiación.

El doctor Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar del Ministerio de Salud, manifestó que los niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas son los más propensos a sufrir golpes de calor, agotamiento, dermatitis o calambres en este periodo.

Se recomienda evitar al máximo la exposición innecesaria al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., así como no ingerir comidas abundantes ni bebidas calientes (como sopas, café o té). Asimismo, se sugiere evitar las bebidas azucaradas y alcohólicas, no utilizar medicamentos para el manejo de la fiebre sin supervisión médica y evitar colocarse sustancias alcoholadas sobre la piel.