ANTAI sanciona nuevo grupo de 4 funcionarios

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo, recordó que “el Código uniforme de ética de los Servidores Públicos en Panamá fue establecido por Decreto Ejecutivo N 246 de 2024 y regula la conducta ética de los servidores públicos en el gobierno central”.

“Igualmente, todos los funcionarios públicos deben tomar el curso disponible https://academia.www.antai.gob.pa, disponible igualmente para los ciudadanos en general”, explicó.

La declaración de Castillo se dio luego que fuera sancionado un nuevo grupo de funcionarios, tras comprobarse graves violaciones al reglamento. Entre los casos, una servidora pública del Municipio de Chame fue sancionada por realizar videos en la red social TikTok, durante su horario laboral, utilizando el uniforme institucional. En otro caso, dos funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) fueron sancionados por mantener una relación de unión consensual, plenamente comprobada, mientras laboraban en la misma unidad administrativa.

Finalmente, una funcionaria del Ministerio de Ambiente fue penalizada tras verificarse que ocupaba un cargo para el cual no contaba con la idoneidad ni los requisitos académicos exigidos.

Sobre el caso de la CSS, de la entidad de salud indicaron que “en cuanto ellos (ANTAI) envíen los expedientes, iniciamos la investigación”.