$!Ante los robos y hurtos tome sus precauciones

El desembolso del décimo tercer mes trae consigo un repunte en los casos de robos y hurtos en centros comerciales, paradas de autobuses y residencias, no solo en la capital, sino también en zonas del interior del país, según reportes policiales.

Antonio Morales, teniente del servicio de participación ciudadana de la Policía Nacional (PN), informó que “uno de los pilares más importantes para evitar estos inconvenientes es la prevención. Muchas veces, los hurtos se dan porque algunos ciudadanos se entretienen con sus dispositivos electrónicos”. Morales señaló que el primer anillo de seguridad es el ciudadano, que debe estar pendiente de sus objetos personales en todo momento y lugar.

Respecto a la seguridad en los malls, el teniente enfatizó que se brinda apoyo y se realiza un trabajo conjunto con el personal de seguridad privado de los establecimientos. “Con antelación, les informamos a los propietarios que haremos recorridos de vigilancia, tanto internos como externos, para salvaguardar la integridad de los usuarios que asisten a los comercios”.

En este sentido, Madelaine Caballero, teniente de integración ciudadana de la Policía Nacional, mencionó que, para evitar ser víctima de robo y hurto, es necesario utilizar los cajeros automáticos de los bancos o centros comerciales. Al momento de introducir la tarjeta, recomendó verificar que el cajero no tenga nada extraño. También aconsejó llevar la menor cantidad de efectivo posible para las compras y evitar bolsos grandes. Caballero acotó que todas estas recomendaciones frustran las malas intenciones de los delincuentes.

Las autoridades instan a que las compras y actividades recreativas se realicen con precaución.