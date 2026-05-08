Anuncian cierre temporal de urgencias en policlínica de Betania por limpieza

El servicio de urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo en Betania tendrá un cierre temporal el sábado 9 de mayo de 2026 debido alabores de limpieza y desinfección, informaron de la Caja de Seguro Social (CSS).

Entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., el área de urgencias permanecerá cerrada y no se permitirá el acceso. Una vez finalizada la jornada de limpieza, el servicio reabrirá a partir de las 9:00 a.m., según las autoridades médicas.

Los usuarios que requieran atención de urgencias mientras se realizan estos trabajos pueden acudir a las siguientes instalaciones, que funcionan las 24 horas:

-Policlínica Manuel María Valdés

-Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid