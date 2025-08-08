Anuncian exoneración de matrícula del segundo semestre en el CRU de Bocas

El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá aprobó de forma unánime exonerar del pago de la matrícula para todos los estudiantes de del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro (CRUBO) correspondiente al segundo semestre académico 2025.

Rolando Mora, director del CRUBO, anunció que “estas medidas responden a las gestiones realizadas por la dirección de esta unidad académica ante las autoridades universitarias, con el objetivo de apoyar a la comunidad estudiantil ante la actual situación económica y garantizar el acceso y permanencia en la educación superior”.

“Estamos apoyando a nuestros estudiantes para que se mantengan en el sistema de educación superior en la Universidad de Panamá”, explicó Mora.

Agregó que, también “se logró una importante reducción en el costo de las opciones de grado, lo que representa un alivio significativo para el estudiantado próximo a culminar su formación universitaria”.

“Habíamos llevado desde el pasado 10 de julio, la propuesta de exoneración de la matrícula a nuestros estudiantes el segundo semestre y logramos la exoneración por unanimidad para todos, y de la misma manera conseguimos que las opciones de graduación bajaran los precios de ochenta balboas a cuarenta balboas para este segundo semestre”, agregó Mora.