Anuncian la extinción del incendio en la Reserva Forestal La Yeguada

La extinción del incendio de masa vegetal registrado el pasado fin de semana en la Reserva Forestal La Yeguada, en el distrito de Calobre, fue anunciada por las autoridades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

La entidad informó que el fuego “ha sido extinguido en su totalidad, luego de intensas labores de control, liquidación y vigilancia realizadas por las unidades de emergencia”. Asimismo, detalló que el personal bomberil se mantiene en el área afectada realizando labores de monitoreo terrestre, con el objetivo de verificar que no existan puntos calientes que puedan generar una reactivación del siniestro.

“De acuerdo con los reportes preliminares, el incendio afectó aproximadamente 125 hectáreas de la Reserva Forestal La Yeguada, un área de gran valor ecológico para la provincia de Veraguas y el país. Las autoridades reiteran que este tipo de siniestros representa un serio riesgo para la flora, la fauna y las fuentes de agua, además de poner en peligro a las comunidades cercanas y al personal de respuesta”, explicaron las autoridades.

Las labores fueron coordinadas con otras instituciones e incluyeron sobrevuelos efectuados con apoyo de aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), lo que permitió confirmar que la emergencia se encuentra bajo control.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos hace un llamado a la población a evitar las quemas no controladas, no arrojar colillas de cigarrillos en áreas boscosas y reportar de inmediato cualquier indicio de incendio a los números de emergencia. La prevención y la responsabilidad ciudadana son fundamentales para proteger nuestros recursos naturales y evitar tragedias que pongan en riesgo la vida y el medio ambiente.