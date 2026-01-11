Aprehenden a mujer por presunto maltrato a adulta mayor

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, fue aprehendida una mujer de 40 años que era requerida por las autoridades judiciales por la presunta comisión del delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en su modalidad de maltrato al adulto mayor y violencia doméstica.

De acuerdo con el reporte oficial, la sospechosa guarda relación con una denuncia por presunto maltrato contra una adulta mayor de 66 años, quien figura como su tía.

Asimismo, la institución indicó que la mujer fue trasladada y puesta a órdenes de las instancias judiciales correspondientes, a fin de continuar con el proceso de investigación conforme a lo establecido por la ley.