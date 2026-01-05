Arellano destaca avances en el Tribunal

ML | El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano Moreno, destacó la transparencia y avances significativos de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, durante la rendición de cuentas del primer año de gestión.

“Para mantener la confianza y credibilidad del Tribunal Electoral, velamos por la defensa de la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos y ciudadanos a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones”, dijo Arellano.

Resaltó que, “como presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) hemos logrado significativos avances, para proponer y alcanzar una legislación electoral justa y equitativa”.