Arraiján anuncia ley seca para el 2 de noviembre

El distrito de Arraiján mantendrá la ley seca el Día de los Difuntos, 2 de noviembre de 2025, desde las 12:01 a.m., hasta las 11:59 p.m., conforme al Decreto No. 7 del 19 de agosto de 2024, publicado en la Gaceta Oficial No. 30152-B.

Durante este periodo, queda prohibida la venta y/o expendio de licor y sus derivados en restaurantes, parrilladas, supermercados, minisúper, tiendas y cualquier otro establecimiento comercial autorizado para ello.

“Esta medida tiene como propósito garantizar el orden público y la seguridad ciudadana durante las fechas conmemorativas”, informó la institución.