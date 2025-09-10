Asesinan a un empresario de origen libanés en Colón Un empresario de nacionalidad libanesa fue asesinado la tarde de este miércoles, 10 de septiembre, cuando llegaba a su residencia en Calle 3, Paseo Lessep, provincia de Colón.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió varios impactos de bala frente a su casa. El hombre, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, era conocido en la comunidad por tener un puesto de venta de comida en la Zona Libre de Colón.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen las investigaciones para dar con la captura del responsable de este hecho de violencia.