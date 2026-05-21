ATTT coloca 134 multas por obstruir el libre tránsito

En el operativo “Mal Parqueados” de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), realizado en los corregimientos de San Francisco y Ancón, se colocaron 134 infracciones a vehículos mal estacionados, informó la entidad.

Los operativos se enfocaron en atender denuncias ciudadanas y despejar vías principales y secundarias afectadas por automóviles estacionados en zonas prohibidas, sobre aceras o bloqueando intersecciones.

En San Francisco se detectaron 46 infracciones en el área de la calle José Matilde Pérez, calle 78 Este, avenida Dr. Belisario Porras, calle Eduardo Tejería Davis y calle José A. Fernández.

Mientras tanto, en los puntos del bulevar Paseo Dorado, avenida McGregor, avenida Fontana, urbanización Condado del Rey, Green Park y la calle Torres de Milán se colocaron 88 multas a conductores que infringieron las normativas de tránsito vigentes.

La ATTT reiteró a toda la ciudadanía que los operativos contra vehículos mal estacionados continuarán realizándose de manera sorpresiva en differentes puntos de la ciudad capital.