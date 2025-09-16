$!Aumenta la cifra de fallecidos por inmersión

En lo que va del año 2025 se han registrados 56 fallecidos por inmersión, según datos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

José Marrone, director del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (CON), detalló que se contabilizan 15 ahogados en playas, 30 en ríos, dos en lago, siete en mar, uno en quebrada y uno en piscina. “Este año hay más. El año pasado cerramos con 94 casos, 12 víctimas en playas, 62 en ríos, 11 en lagos, uno en mar, tres en quebradas, dos en piscinas y tres en canal de agua y hay que tomar en cuenta que vienen los meses más lluviosos y son donde se atiende a más víctimas por inmersión”, dijo Marrone.

El director explicó que la mayor cantidad de muertes se da en los ríos y quebradas durante las crecidas. “Hemos hecho un análisis y hemos descubierto que, en la Comarca, una de las causas, es la costumbre de pescar con el río crecido con trasmallo y no miden el riesgo y ocurren los incidentes”, expresó.

Se recomienda a los bañistas tomar precauciones cuando el agua del río cambia de color o escucha sonidos poco comunes en la zona. Además de seguir las advertencias en las playas, tomar en cuenta el color de las banderas (Rojo-existe riesgo).