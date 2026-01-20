Autoridades de Austria se interesan en desarrollar el teleférico de San Miguelito

Autoridades de Austria manifestaron su interés en participar en el desarrollo y financiamiento de proyectos en Panamá, como el teleférico del distrito de San Miguelito, que impactaría a favor de una comunidad de más de 450 mil habitantes, informó el departamento de prensa de la Presidencia de la República.

El deseo de los dirigentes del país europeo se reveló durante una reunión entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el canciller y jefe de Gobierno de Austria, Christian Stocker, con el objetivo de acercar las relaciones entre ambas naciones, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

Durante el encuentro, Mulino extendió una invitación formal para que Austria se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

“El canciller austriaco se comprometió a evaluar dicha solicitud”, informó Presidencia.

Asimismo, el mandatario panameño aprovechó la ocasión para desear éxito a Austria como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, destacando que su rol cobra mayor relevancia en tiempos de cambios en el mundo.

Mulino también presentó los detalles del proyecto del Tren Panamá-David. Al respecto, Stocker ofreció facilitar el acercamiento con empresas y el banco de desarrollo para impulsar estas oportunidades en Panamá.