Autoridades piden reforzar seguridad en fiestas patrias

Con la llegada de las celebraciones por el mes de la patria, las autoridades recordaron a la población tomar precauciones para evitar robos y accidentes.

El mayor Royvan Rudas, de la Policía Nacional, resaltó la importancia de tomar las medidas necesarias en las viviendas antes de salir, así como si se va a participar en las actividades propias de la fecha.

“Se debe verificar que en la residencia queden debidamente cerradas las puertas y ventanas. Si tiene la posibilidad, le puede decir a un vecino que le colabore con la vigilancia de la casa, para que le avise cualquier irregularidad”, manifestó Rudas, quien también recordó “no realizar publicaciones en tiempo real en las redes sociales, porque esto ayuda a los malhechores”.

Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) recomienda realizar una revisión completa de la vivienda. “Si utiliza cilindros de gas de 25 libras, deben desconectarse y colocarse en un lugar ventilado; quienes cuentan con gas comunal deben cerrar todas las llaves de paso”. También es fundamental desconectar los aparatos eléctricos innecesarios, agregaron los Bomberos.