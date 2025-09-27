Nacionales

Autoridades y Metro de Panamá coordinan desalojo en estación San Miguelito tras un año de gestiones

Autoridades y Metro de Panamá coordinan desalojo en estación San Miguelito tras un año de gestiones
ML | Vistas la estación del Metro de Panamá en San Miguelito.
Redacción
27 de septiembre de 2025

El Metro de Panamá confirmó que ayer, 26 de septiembre, se realizó un operativo de desalojo en las inmediaciones de la estación del Metro de San Miguelito.

A través de un comunicado, la entidad reveló que este desalojo es parte de un plan que lleva más de un año de coordinación con autoridades locales y de gestiones diarias de control de predios.

Detallaron que, la medida busca recuperar espacios públicos, garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la movilidad en uno de los puntos más concurridos de la red de transporte.

La institución reconoció la difícil situación que enfrentan muchas personas y familias que buscan alternativas para subsistir. No obstante, recordó que la venta de bienes y servicios, tanto de forma permanente como ambulatoria, está prohibida dentro y alrededor de las instalaciones del Metro, conforme a lo dispuesto en la Ley 109 del 25 de noviembre de 2013 y el Decreto 628 del 20 de octubre de 2020, que regula el Reglamento de Viajeros.

El Metro de Panamá aseguró que estas acciones se realizan con responsabilidad y respeto, procurando un balance entre la seguridad de los pasajeros, la movilidad en el área y el cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, reiteró su compromiso de mantener un sistema de transporte seguro, ordenado y accesible, actuando con transparencia y responsabilidad, y subrayó su sensibilidad ante la situación social que atraviesan los afectados.

Tags:
Metro de Panamá
|
desalojan buhoneros
|
Estacion San Miguelito
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR