BCBRP moderniza la investigación en el tema incendios

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) presentó ayer su primera Rendición de Cuentas bajo la dirección general del Coronel Víctor Raúl Álvarez.

El informe destacó avances en la gestión financiera, la modernización de la capacidad operativa y el fortalecimiento del marco legal. Asimismo, se resaltó el primer año de funcionamiento de Dinasepi, su nueva división estratégica encargada de investigar la seguridad contra incendios en edificaciones y la prevención.

De todos estos temas, los incendios en apartamentos y de masa vegetal han representado una gran carga de trabajo para el BCBRP; así lo afirmó el coronel Álvarez, destacando que, en la mayoría de los casos, los siniestros en los apartamentos se han producido por malas conexiones realizadas por los inquilinos, dado que las administraciones de los edificios suelen cumplir con todos los requisitos.

En el caso de los sucesos por masa vegetal, aseguró que solo basta una “colilla en un potrero, para ocasionar una cantidad de daño al medioambiente y a la comunidad”, destacó.

Baterías de litio

Sobre las baterías de litio utilizadas por los autos eléctricos, el jefe del BCBRP hizo hincapié en que el país todavía no está preparado para sofocar incendios provocados por estos mecanismos e hizo un llamado a la conciencia.

En el coloquio, Álvarez también destacó que “la transparencia y la comunicación clara con la ciudadanía y los medios son fundamentales para fortalecer la confianza en nuestra institución y seguir avanzando”.