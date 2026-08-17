Bocas del Toro reanuda clases este martes, pero 20 centros educativos mantienen suspensión

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que mañana 18 de agosto se reanudarán las clases en la región educativa de Bocas del Toro, con excepción de 20 centros educativos donde se mantendrá la suspensión debido al riesgo que representan las condiciones climáticas.

Se detalló que los centros educativos que continuarán sin clases son el C.E.B.G. Santa Marta Abajo, las escuelas Santa Marta Arriba, Bilingüe Teobroma, San San Medio Anexa, San San Mona, Finca 54, Loma Bandera, Deborah, Finca California, Puente Blanco, San San Medio, San San Tigra, San San, San San Drury, Alto Dos Caños Anexa, Quebrada Canela, Santa Clara, Dos Caños Abajo, Bisira N.° 3 Anexa Qda. Canela y Bilingüe Dionisia G. de Ayarza.

Como medida de apoyo, el Meduca informó que los centros educativos Puente Blanco y California, que actualmente albergan a 157 personas, continuarán con el proceso educativo de los estudiantes de manera virtual mientras mejoran las condiciones.

El ministerio recomendó a los directores de los centros educativos y a las autoridades regionales adoptar las medidas pertinentes ante cualquier situación o condición que represente un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.