Bomberos atienden 589 emergencias por escapes de gas y llaman a extremar precauciones

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) ha registrado un total de 589 emergencias relacionadas con escapes de gas durante este año, según informó el capitán Andrés Espinoza, jefe regional del Centro de Operaciones.

Asimismo, ante esta cifra, los Bomberos hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad en el manejo del gas doméstico e industrial, con el fin de prevenir tragedias que puedan poner en riesgo la vida y las propiedades.

A su vez, detallaron que de acuerdo con los datos recopilados, las principales causas de estos incidentes son los reguladores defectuosos, que representan el 49,6 % de los casos (292), seguidos de los cilindros en mal estado con un 20,9 % (123). Asimismo, se registraron escapes sin novedad en 16,1 % de los eventos (95), mangueras defectuosas en 4,9 % (29), tuberías en mal estado en 4,4 % (26) y estufas defectuosas en 4,1 % (24).

La entidad indicó que el comportamiento de estas emergencias durante el año muestra un incremento sostenido entre los meses de mayo y agosto.

Por su parte, el capitán Yabeth Pérez, vocero de la Sección de Extinción, Búsqueda y Rescate de la Zona Regional Panamá, enfatizó la importancia de la prevención como la herramienta más efectiva para evitar tragedias, “un solo escape, una chispa o una mala conexión pueden causar un incendio o una explosión con daños irreversibles. La prevención salva vidas y protege nuestros hogares”.

En ese sentido, el BCBRP recomienda a la población:

- Verificar periódicamente el estado de reguladores, mangueras y cilindros.

- Evitar el uso de conexiones improvisadas o accesorios en mal estado.

- Ventilar los espacios y cerrar válvulas al detectar olor a gas.

- Llamar de inmediato al 103, línea de emergencias de los bomberos.