Bomberos controlan incendio en Pacora tras nueve horas de labores

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá logró controlar y extinguir un incendio de gran magnitud registrado en una empresa recicladora ubicada en el Parque Industrial Las Américas, en Pacora, tras más de nueve horas de trabajo ininterrumpido, informó la institución.

Bajo la coordinación del mayor Franklin Cedeño, supervisor del área Metro Este, se articuló un operativo que integró unidades de las estaciones de San Martín, Tocumen, Clayton y Juan Díaz, con el respaldo clave de carros cisterna provenientes de la estación Ricardo Arango (Calidonia), lo que permitió mantener el suministro de agua durante toda la emergencia.

El incendio, alimentado por una alta carga de material combustible —principalmente llantas trituradas almacenadas en el área externa—, generó un comportamiento complejo del fuego, lo que obligó a los equipos a ejecutar maniobras especializadas y sostenidas para su contención, a pesar de la baja presión de agua en los hidrantes del sector.

“Pudo ser un evento de mayor impacto”, señaló el mayor Cedeño, destacando que el material incendiado no se encontraba dentro de la galera, lo que redujo el riesgo de daños estructurales mayores.

En el lugar se encontraban aproximadamente diez trabajadores al momento del incidente, sin que se reportaran personas lesionadas, lo que también refleja la efectividad de las acciones de control y seguridad implementadas durante la emergencia.

Las labores se extendieron hasta la madrugada de este jueves 16 de abril. Actualmente, unidades de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) mantienen las investigaciones para determinar las causas del siniestro.