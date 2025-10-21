Bomberos en la fase final del informe del incendio en el edificio Albertina

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que el equipo técnico de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) se encuentra en la fase final de la elaboración del informe oficial sobre el siniestro ocurrido en el edificio Albertina.

“El documento será entregado dentro del plazo establecido por la normativa vigente, conforme al marco legal que otorga un período de hasta 30 días para la presentación de informes periciales. Este tiempo es necesario para garantizar una investigación técnica, científica que permita determinar con precisión las causas del incendio”, explicaron en un comunicado.

El teniente coronel Cirilo Castillo, Director Nacional de DINASEPI, explicó que los informes se desarrollan con base en metodologías estandarizadas y procedimientos de campo y laboratorio, que incluyen pruebas de hermeticidad, certificaciones eléctricas, análisis químicos y reconstrucción de escenarios.“Cada fase del proceso requiere rigurosidad técnica y verificación científica. No se trata solo de observar lo ocurrido, sino de obtener evidencia sustentada que garantice resultados confiables”, señaló el oficial.

Estos informes poseen validez técnica y legal, y son utilizados por autoridades competentes, promotoras, asegurador