Bomberos mantienen la alerta por incendios de masa vegetal

En lo que va de 2026, el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) ha atendido 2,947 emergencias por incendios de masa vegetal, una situación que mantiene en alerta a las autoridades.

“Las altas temperaturas, los fuertes vientos y la vegetación seca continúan favoreciendo la rápida propagación del fuego, poniendo en riesgo viviendas, fincas, comercios y áreas naturales cercanas a las comunidades. Además de las pérdidas materiales, el humo generado durante estos incendios afecta directamente la salud de la población, al causar problemas respiratorios, irritación en los ojos y complicaciones en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas”, informó la institución.

Otro de los riesgos identificados es la disminución de la visibilidad en calles y carreteras, lo que aumenta la posibilidad de accidentes de tránsito y dificulta las labores de respuesta de las unidades de emergencia.

El director general del BCBRP, el coronel Víctor Raúl Álvarez, reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar las quemas, no arrojar colillas de cigarrillos en áreas secas y reportar inmediatamente cualquier columna de humo o fuego a la línea 103.