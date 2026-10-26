Cancelan festividades y desfile del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos

Las festividades del 1 y 3 de noviembre, así como las actividades del 4 y el tradicional desfile del 10 de noviembre de 2026 fueron canceladas en La Villa de Los Santos como muestra de empatía y solidaridad con las familias afectadas por el sismo.

El alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, confirmó la decisión y señaló que el distrito ha sido fuertemente impactado por el movimiento sísmico, con más de 1,500 damnificados.

Como parte de las actividades conmemorativas, el próximo 9 de noviembre se realizará el canto del Himno Santeño y una vigilia en honor a las personas afectadas por esta emergencia.

Mientras que el 10 de noviembre se llevará a cabo un acto cívico en el parque Rufina Alfaro, en lugar del tradicional desfile.

Las autoridades locales destacaron que la decisión busca priorizar la situación que atraviesan las familias damnificadas y expresar el respaldo de la comunidad en medio de las dificultades ocasionadas por el sismo.