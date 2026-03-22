Capacitan a nóminas para la elección del Comité de Salud 2026 de Curundú

Ayer sábado, en el Centro de Salud de Curundú se realizó una capacitación a nóminas que participarán en la elección de la nueva Junta Directiva del Comité de Salud 2026.

Durante la actividad funcionarios de la Región Metropolitana de Salud brindaron la docencia en aspectos relevantes como: la importancia del decreto 389 y 401, aspectos legales de los comités de salud por Asesoría Legal a cargo de la Lic. Yuridia Espino; reglamento interno y participación comunitaria por Promoción de la Salud, Dra. Mariela García; los antecedentes históricos de los comités de salud por la Educadora para la Salud, Lic. Nimia Valdespino y la directora médica, Dra. Fanny Ruíz.

Los participantes tuvieron la oportunidad de hacer sus consultas y cada nómina seleccionó el color de identificación para las elecciones que serán el domingo 29 de marzo.