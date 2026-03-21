Capacitan guardaparques en el uso de herramientas para el monitoreo de aves

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través del personal del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (PNMIB), desarrolló una jornada de capacitación enfocada en el fortalecimiento de capacidades para el monitoreo de aves mediante el uso de herramientas como eBird y Merlin.

La actividad se llevó a cabo del 16 al 19 de marzo en Isla Zapatilla, dentro del PNMIB, y continuará con sesiones virtuales en los próximos días, como parte de un proceso formativo integral dirigido a los guardaparques del área protegida.

El objetivo principal de esta iniciativa fue fortalecer las habilidades del personal en el levantamiento de información ornitológica en campo y su posterior sistematización a través de plataformas digitales, contribuyendo así al monitoreo biológico y a iniciativas globales como el Global Big Day, que promueve la recopilación de datos sobre aves a escala mundial.

Durante la capacitación, facilitada por la licenciada Brenda Sánchez, en representación de Tranquilo Bay Inn, se abordaron contenidos teóricos y prácticos relacionados con la ornitología básica, el uso de herramientas digitales y la importancia de la participación en plataformas colaborativas para la conservación de la biodiversidad. La especialista destacó por su aporte técnico y su compromiso con la protección de los ecosistemas en la región.

En el desarrollo de la jornada, se presentó el contexto y relevancia del Global Big Day como una plataforma global que permite analizar tendencias poblacionales de aves, así como la herramienta eBird, que facilita la sistematización de datos recolectados en campo y su uso en investigaciones científicas y procesos de gestión ambiental.

Asimismo, se brindaron lineamientos sobre buenas prácticas para el levantamiento de información, enfatizando la observación sistemática de especies, el registro detallado de datos —como hora, ubicación, número de individuos y comportamiento—, así como la importancia de la precisión y consistencia en la recolección de información.

Como parte de la fase práctica, los participantes crearon cuentas en la plataforma eBird y realizaron ejercicios de carga de datos basados en observaciones realizadas en campo. De igual manera, se introdujo la aplicación Merlin como herramienta de apoyo para la identificación de especies a partir de características visuales y auditivas.

Durante la actividad, también se presentó una lista referencial de aves presentes en Isla Zapatilla, incluyendo especies residentes y migratorias, resaltando el valor del área como sitio estratégico para la conservación y el estudio ornitológico en el país.

Entre los principales resultados, se destacó la participación activa de los guardaparques, el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, la adopción de herramientas digitales para el monitoreo de aves, así como el intercambio de conocimientos con actores clave vinculados a la conservación.

Esta iniciativa se enmarca en los lineamientos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), orientados al fortalecimiento continuo del personal y a la implementación de mecanismos de monitoreo biológico que contribuyan a la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad en Panamá.