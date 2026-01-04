Capturan a 114 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron capturadas 114 personas de las cuales 60 fueron por oficio, 32 por faltas administrativas, 16 en flagrancia y seis por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, se realizaron 11 allanamientos y se incautó un arma de fuego, 53 carrizos y cinco bolsitas con cocaína, dos bolsitas con marihuana y dos sobrecitos de esteroide. También se recuperó un vehículo con denuncia de hurto y la suma de 13 dólares en efectivo.

En tanto, en materia de tránsito se colocaron 846 infracciones de las cuales destacan 133 por exceso de velocidad, 37 por licencia vencida, 35 por luces no adecuadas, 10 por aliento alcohólico, siete por hablar por celular y seis por embriaguez comprobada. Se remolcaron 61 vehículos en grúa por diversos motivos.