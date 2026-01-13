Capturan a 141 personas en las últimas horas

En las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 141 personas e incautaron 17 paquetes con presunta droga, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, en las aprehensiones, 80 son por oficio, 50 por faltas administrativas, 8 en flagrancia y 03 microtráfico.

Se realizaron 23 diligencias de allanamiento, se decomisaron B/.397.77 en efectivo, un vehículo y un semoviente recuperados.

Se colocaron 778 infracciones de tránsito: 67 fueron por exceso de velocidad, 05 por embriaguez comprobada, 48 fueron por luces no adecuadas, 13 hablar por teléfono y 9 por licencia vencida. Adicional, fueron removidos con grúa 32 vehículos.