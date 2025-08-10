Capturan a 159 personas y decomisan armas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 159 personas y se incautaron 10 armas de fuego, en acciones operativas a nivel nacional.

De acuerdo con el informe policía, en las aprehensiones, 94 fueron por oficio, 33 por faltas administrativas, 23 en flagrancia y siete por microtráfico.

Se realizaron 18 diligencias de allanamiento, se decomisaron 100 paquetes con droga, 150 municiones.

En tanto, en materia de tránsito, se colocaron 1,476 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen 197 por exceso de velocidad, 85 por luces no adecuadas, 20 por embriaguez comprobada y 49 por licencias vencidas.

También, 75 vehículos fueron removidos con grúas.