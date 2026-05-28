Capturan a 175 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 175 personas. De ellas, 128 fueron requeridas por oficio, 28 por faltas administrativas, 14 en flagrancia y cinco por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, se realizaron 80 diligencias de allanamiento, se decomisaron dos armas de fuego con 13 municiones, tres proveedores, 28 envoltorios con polvo blanco y 58 carrizos con polvo blanco. Asimismo, se recuperó un vehículo.

En materia de tránsito, se colocaron 1,114 boletas, entre las que sobresalen 324 por exceso de velocidad, 37 por luces no adecuadas, 14 por licencia vencida, 12 por hablar por celular y cinco por embriaguez comprobada. También se remolcaron 68 vehículos en grúas.

Por otro lado, se registraron 114 accidentes de tránsito, con un saldo de 11 personas lesionadas.