Capturan a 215 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas se aprehendieron a 215 personas. De ellas, 108 fueron por oficio, 76 por faltas administrativas, 27 en flagrancia y cuatro por microtráfico, informaron de la Policía Nacional.

Según el informe policial, se realizaron 30 diligencias de allanamiento, se decomisó un arma de fuego, 365 municiones y se recuperaron dos vehículos.

En materia de tránsito, se colocaron 1,214 boletas, de las cuales destacan: 362 por exceso de velocidad, 54 por luces no adecuadas, 16 por licencias vencidas, 43 por embriaguez comprobada y ocho por uso de celular mientras se conducía. Además, se remolcaron 123 vehículos mediante grúas por diversas causas.