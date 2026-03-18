Capturan a alias “Witi”, uno de los más buscados por pandillerismo

Este miércoles 18 de marzo fue aprehendido alias “Witi”, quien figura entre los más buscados por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

La captura de esta persona, presuntamente miembro de la pandilla Unión Sinaloa, se dio en el corregimiento Belisario Porras en el distrito de San Miguelito, mediante recorrido preventivo.

Según el informe policial, “el ciudadano se desplazaba a pie entre veredas en el sector 35 de Veranillo donde al observar a unidades policiales intentó darse a la fuga”.

“Witi” mantenía una orden de aprehensión por la Fiscalía Especializada en Delito Asociación Ilícita por pandillerismo contra la seguridad colectiva, agregaron de la Policía.