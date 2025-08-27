Capturan a Luis Oliva, exadministrador de la AIG

Este miércoles, 27 de agosto, fue capturado el exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Ricardo Oliva, por los supuestos delitos contra la administración pública en su modalidad de corrupción de servidor público, peculado y asociación ilícita para delinquir.

Se trata de la investigación por irregularidades en la contratación de la plataforma digital “Listo”, mediante la cual se realizaba el pago de los “vales” durante la pandemia de Covid-19, reportaron en medios locales.

La detención se dio a través de la operación “Espejo de Cristal”.