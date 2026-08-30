Capturan a tres hombres y decomisan arma de fuego en Los Lagos

Tres hombres, de 23, 20 y 40 años, fueron aprehendidos durante un operativo policial realizado en la entrada de Pueblo Nuevo de Los Lagos, en la provincia de Colón.

Según informó la Policía Nacional, los agentes verificaron un vehículo tipo sedán en el que se desplazaban los sospechosos y, durante el registro y allanamiento, localizaron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros.

Además, a uno de los aprehendidos le fueron encontrados 18 envoltorios con hierba seca, presuntamente sustancia ilícita.

Los tres hombres, junto con el arma y la presunta sustancia ilícita, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.